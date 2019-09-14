Викликає рак: названий найнебезпечніший продукт

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози є "раковою" їжею, оскільки може прискорювати ріст пухлин.

Його додають, наприклад, в кетчуп, заправки для салатів, йогурт, крекери, закуски, соус для стейка, яблучне пюре, пластівці, соки та інші безалкогольні напої, пише Food News.

Подібна добавка містить надмірно багато фруктози, яка обтяжує роботу печінки, перетворюючись там в глікоген, який сприяє накопиченню жирових відкладень.

У статті розповідається про результати експерименту, проведеного з двома групами мишей, схильних до розвитку злоякісних новоутворень товстого кишківника. Першу, експериментальну, поїли напоєм, який на три чверті складався зі звичайної води і на чверть - з кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози.

Лабораторія 24 канал

Другій давали звичайну воду. За підсумками експерименту, що тривав місяць, гризуни з першої групи набрали вагу. Також фахівці виявили, що у мишей з експериментальної команди збільшилися в розмірах пухлинні утворення.

Відповідно до опублікованого дослідження китайських і американських вчених, метастатичні ракові клітини здатні перепрограмувати свій метаболізм, щоб захоплювати нові органи; зокрема, вторинні злоякісні пухлини, що походять з патогенних тканин в товстому кишечнику, використовують фруктозу в печінці для свого зростання.

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