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/ Онкологія

Викликає рак і проблеми в сексі: названий важливий фактор

16.1т Читати матеріал російською

Медики пов'язують поганий сон із підвищеним ризиком онкології, діабету, інсульту, захворювань серця і деменції.

Під час дослідження за участю близько чотирьох тисяч людей зарубіжні фахівці прийшли до висновку, що недосипання може стати причиною еректильної дисфункції у чоловіків і проблем в інтимному житті у жінок, передає CNN.

"Результати роботи актуальні для всіх, оскільки сьогодні зростає кількість страждаючих від апное молодих людей, особливо чоловіків. Крім того, незалежно від віку, недолік сну впливає на рівень тестостерону. Низький тестостерон може привести до еректильної дисфункції. Також відомо, що особливо схильні до ризику проблем зі сном, які своєчасно не діагностуються, жінки. Тому людям варто звернути особливу увагу на сон, якщо раптом з'явилися проблеми в інтимному житті", – відзначили дослідники.

Поганий сон

Поганий сон

24 канал

Щоб добре висипатися, в Американській асоціації сну порадили вкладатися спати і прокидатися приблизно в один і той же час, зокрема на вихідних. Друге правило – уникати вживання алкоголю пізно ввечері.

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"Не спіть і не пийте напої з кофеїном після трьох годин дня. До речі, на сон також може негативно вплинути нікотин", – зазначила лікар Лора Берман, нагадавши, що спати потрібно від семи до дев'яти годин на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що щоденний сон менше семи годин може призвести до розвитку атеросклерозу.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это грозит хохлам,они постоянно живут в страхе ,что на них нападёт Россия.
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