Відкрито незвичайний спосіб уникнути раку: як уберегти себе

Два з половиною години фізичних вправ в тиждень знижують ймовірність для майже половини видів раку.

Як повідомляє Naked Science, дослідження 750 000 учасників показало взаємозв'язок різних фізичних активностей зі зменшенням ризику декількох видів раку.

Повідомляється, що на сьогодні рекомендований рівень фізичної активності для середньостатистичної людини – від двох із половиною до п'яти годин на тиждень вправ помірної інтенсивності або від години з чвертю до двох із половиною високих фізичних навантажень.

Біг Train for gain

До помірних навантажень відносять такі як, швидка ходьба, танці, робота в саду або по дому, ігри та заняття з дітьми і домашніми улюбленцями. Високоінтенсивні – це біг, підйом у гору, швидка їзда на велосипеді й енергійне плавання, спортивні ігри тощо.

У своєму аналізі вчені виявили, що дотримуючись найпростіших рекомендацій щодо рівня помірно-інтенсивних фізнавантажень ризик захворіти на сім із п'ятнадцяти видів раку статистично знижувався.

Під час дослідження стало відомо, що фізична активність пов'язана з більш низьким ризиком розвитку раку товстої кишки у чоловіків (8% для 7,5 годин в тиждень; 14% для 15 годин в тиждень), раку молочної залози у жінок (6-10% ), раку ендометрія (10% – 18%), рак нирки (11-17%), мієлома (14-19%), рак печінки (18-27%) і неходжкінська лімфома (11-18% у жінок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році рання діагностика онкозахворювань в Україні стане безкоштовною, оскільки Національна служба охорони здоров'я України оплатить цю процедуру лікарням.

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