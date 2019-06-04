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/Онкологія

Веганство замість хіміотерапії: жінка вирішила лікуватися по-своєму і померла від раку

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Померла жінка, яка боролася з раком молочної залози за допомогою особливої веганскої дієти, відмовившись від "шкідливої для організму хіміотерапії".

Кеті Бріттон-Джордан було 40 років, і вона була впевнена, що хіміотерапія - це отруєння людського тіла, тому вона свідомо не погодилася на традиційні методи лікування.

Кеті Бріттон-Джордан

Кеті Бріттон-Джордан

Три роки тому їй поставили діагноз "рак молочної залози 2-й стадії" і лікарі запропонували жінці кілька варіантів: мастектомію, хіміотерапію та променеву терапію, але вона проігнорувала їх пораду і звернулася до альтернативних методів лікування, пише Mirror.

"Мені боляче писати це, але в суботу, 25 травня, Кеті, з тієї ж грацією і силою, з якою вона жила, мирно пішла", - написав її чоловік у Фейсбуці і дуже попросив всіх не розмірковувати про те, що вона повинна була робити, а чого не повинна була, адже тепер вже пізно.

Кеті Бріттон-Джордан з чоловіком

Кеті Бріттон-Джордан з чоловіком

Кеті виявила грудку в молочній залозі три роки тому, коли годувала грудьми доньку Далілу.

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Незважаючи на критику з боку друзів, Кеті не збиралася міняти своє рішення лікуватися виключно веганскою дієтою.

Кеті Бріттон-Джордан з донькою Далилою

Кеті Бріттон-Джордан з донькою Далилою

"Я відчуваю себе дійсно добре, і я все ще можу працювати і доглядати за своєю дочкою. Моя дієта, яка в основному включає сирі фрукти і овочі, дійсно допомогла. Якби у мене була хіміотерапія, я думаю, я була б майже прикута до ліжка. Я бачила, як люди переживають хіміотерапію, і вони страждають від неї все життя. Це жахливо. Ви отруюєте своє тіло. На мою думку, існує безліч варіантів, які, на мій погляд, набагато дієвіші, ніж отруєння себе", - стверджувала Кеті.

Кеті Бріттон-Джордан

Кеті Бріттон-Джордан

Вона також під час хвороби відмовилася періодично проходити комп'ютерну томографію в Національній службі охорони здоров'я, так як томографія "опромінює тіло радіацією".

Деякі з її близьких щосили намагалися змиритися з незвичайним "лікуванням", яке жінка вибрала.

Її батьки і чоловік підтримували Кеті і допомагали хворий на рак жінці дотримуватися веганства і сироїдіння.

Але майже кожен день хтось із стурбованих знайомих або друзів просив її одуматися, і все ж погодитися на хіміотерапію або операцію.

"Я майже щодня отримую повідомлення від знайомих, які кажуть, що турбуються про мене, і що настав час почати традиційне лікування. Але я не хочу втрачати свої груди. І якби я дійсно вірила, що операція буде моїм єдиним шансом на виживання, я б зробила її зараз", - пояснювала своє рішення Кеті.

Веганство або веганізм – це найбільш сувора форма вегетаріанства, при якій людина повністю виключає з раціону продукти тваринного походження.

Веганство замість хіміотерапії: жінка вирішила лікуватися по-своєму і померла від раку

Серед прихильників веганства поширена думка, що такий спосіб харчування допомагає зменшити ризик захворювання на рак або бореться з хворобою, якщо вона вже діагностована.

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Кузнецова Елена
Кузнецова Елена
Моя 6лагодарноcть всем тeм, ктo пoкaзaл мне этoт прeкрaсный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁859biz7 Пpостo пpoйдя простой oпpоc получила пoчти полyгодовyю зарплатy)) Пользyйтeсь, пoкa ещe eсть вoзмoжноcть=)
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