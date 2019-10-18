Вдома у кожного: названі побутові предмети, що викликають рак

Вдома у кожного із нас знаходяться побутові предмети, які здатні викликати рак.
Так, експерти назвали найбільш канцерогенні речі з нашого повсякденного життя, пише "МК".
Побутові предмети небезпечні
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До небезпечних були віднесені:
Меблі з деревинно-стружкових плит: у них присутній канцерогенний формальдегід, тривале вдихання якого може сприяти розвитку раку горла і носа.
Посуд із антипригарним покриттям: вона містить високий рівень перфторокаприлової кислоти. Ця речовина негативно впливає на роботу щитовидної залози.
Нафталін: може викликати руйнування еритроцитів.
Освіжувачі повітря: вони містять у великій кількості формальдегід, який загрожує онкозахворюваннями, зокрема, рак горла.
Кнопкові батарейки: вони небезпечні тим, що їх можуть проковтнути як діти, так і тварини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи порадили замінити червоне м'ясо рибою або м'ясом птиці для зниження ймовірності розвитку онкологічних захворювань.
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