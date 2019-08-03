Вчені з'ясували головну причину розвитку раку

Розвитку онкологічних захворювань сприяє мутація генів, а саме зміни в гені ТР53.

До такого висновку прийшли дослідники з Бейлорского медичного коледжу (США), пише MedicalXpress.

Вчені відзначають, що ТР53 також здатний запобігти розмноженню ракових клітин. Так, дослідники вивчили 10 225 зразків 32 різних видів онкології і порівняли їх із 80 000 мутаціями, що містяться в базі даних, яка формувалася три десятиліття.

Після аналізу з'ясувалося, що мутація гена пов'язана з розвитком онкологічних захворювань різного типу. Відзначається, що раніше вже проводилися дослідження з TP53, але вперше вчені вивчили таку велику кількість хвороб.

"Більшість досліджень про TP53 фокусуються на одному виді раку. Дивлячись же на 32 різних типи онкології, ви бачите, що певні моделі зберігаються незалежно від типу раку", – відзначають дослідники.

Отримані результати можуть допомогти в розробці нових підходів до лікування онкозахворювань.

"Оскільки TP53 є одним із найважливіших чинників у профілактиці раку, чим краще ми розуміємо цей ген, тим краще ми зможемо зрозуміти основи біології раку", – вважають дослідники.

Ілюстрація. Експеримент Marad Medical Service

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!