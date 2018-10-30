МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Вчені зробили прорив у лікуванні раку

5.7тЧитати матеріал російською

Вірус Сенека-Валлі допомагає знищити клітини раку, попередньо інфікувавши їх.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Отаго Нової Зеландії. За словами експертів, це дослідження допоможе створити новий метод лікування злоякісних пухлин, передає EurekAlert!

Новини
Допомагає імунітету: вчені назвали новий спосіб боротьби з раком

Як з'ясувалося, вірус Сенека-Валлі зв'язується з білковим рецептором ANTXR1, який знаходиться на поверхні дефектних клітин. При цьому ANTXR2, характерний для здорових тканин, залишається недоторканим інфекційним агентом.

Вчені заговорили про створення методу застосування вірусу, при якому в організмі не розвивається стійкість до нього. Для цього потрібно змінити агент так, щоб залишилася частина з ANTXR1, і прибрати те, на що реагує імунна система людини.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше вчені знайшли спосіб уникнути раку.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з онкологієюонкологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини