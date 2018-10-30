Вчені зробили прорив у лікуванні раку

Вірус Сенека-Валлі допомагає знищити клітини раку, попередньо інфікувавши їх.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Отаго Нової Зеландії. За словами експертів, це дослідження допоможе створити новий метод лікування злоякісних пухлин, передає EurekAlert!

Як з'ясувалося, вірус Сенека-Валлі зв'язується з білковим рецептором ANTXR1, який знаходиться на поверхні дефектних клітин. При цьому ANTXR2, характерний для здорових тканин, залишається недоторканим інфекційним агентом.

Вчені заговорили про створення методу застосування вірусу, при якому в організмі не розвивається стійкість до нього. Для цього потрібно змінити агент так, щоб залишилася частина з ANTXR1, і прибрати те, на що реагує імунна система людини.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше вчені знайшли спосіб уникнути раку.