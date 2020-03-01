Вчені зробили прорив у діагностиці раку: залучили червів

Японські дослідники заявили про розробку доступного способу виявлення 15 видів онкологічних захворювань за допомогою червів нематод.

Фахівці хочуть навчити їх за запахом визначати точний тип раку. Про це повідомляють РИА Новости, посилаючись на слова гендиректора японської компанії Hirotsu Bio Science Inc Хіроцу Такаакі.

За його словами, нюх нематод (круглі черви завдовжки до 1 міліметра) в півтора рази кращий, ніж у собаки. Але водночас вони рухаються тільки до того запаху, який їм подобається, і віддаляються від неприємного.

Японські вчені навчилися виявляти рак за допомогою червів

Так, під час досліджень з'ясувалося, що ці організми концентруються в пробі сечі пацієнта з онкологічним захворюванням, не проявляючи інтересу до урине здорової людини.

Зазначається, що відправною точкою для вчених стало використання собак для визначення раку. Такі методики і тренінги давно застосовуються в Японії: тварини за запахом вчаться відрізняти здорову людину від тієї, яка має онкологічне захворювання.

"Нематоди, у яких генетично нюх у 1,5 раза гостріший, ніж у собаки, і які здатні вловити тонкий, невловимий для приладів запах, теж зможуть, напевно, відрізнити хворих людей від здорових", – переконаний Такаакі.

За словами вчених, завдяки нематодам можна визначити 15 видів онкології

Він зазначив, що цим способом на сьогоднішні можна визначити 15 видів онкології. Серед них рак шлунка, товстої кишки, легенів, грудей, матки, підшлункової залози, печінки, передміхурової залози, стравоходу, яєчників, жовчних шляхів і жовчного міхура, сечового міхура, нирок, а також ротової порожнини і глотки.

Фахівець підкреслив, що вже на ранній стадії захворювання – нульова або перша – точність визначення майже не змінюється і становить приблизно 85%.

Тепер, додав Такаакі, його компанія працює над створенням особливих видів червів, які могли б визначати конкретний вид онкології, зокрема й раку підшлункової залози, який важко діагностується. Він зазначив, що ця робота може зайняти до двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що протягом 20 років, якщо збережуться існуючі тенденції, кількість випадків захворювання на рак може зрости на 60%. Найвищим (до 81%) зростання буде в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram