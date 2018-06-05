Вчені знайшли спосіб вилікувати рак в останній стадії

Троє пацієнтів з важко виліковними формами раку були вилікувані за допомогою експериментальної адоптівоної терапії, в ході якої здійснюється перенесення в організм хворого пухлиноінфільтруючих лімфоцитів (TIL).

У кожного хворого були вилучені зразки пухлин, геном яких повністю секвенували, тобто встановили нуклеотидну послідовність всієї ДНК. Це дозволило знайти мутації, що призводять до появи специфічних маркерів злоякісних клітин, повідомляє "Лента.ру" з посиланням на видання Science Alert.

Вчені також виділили з тканини пухлини інфільтруючі лімфоцити і визначили, які з імунних клітин здатні розпізнати маркери. Потрібні лімфоцити були розмножені і введені назад в організм пацієнтів.

У ДНК однієї з пухлин, видаленої у 52-річної пацієнтки Джуді Перкінс з метастатичним раком молочної залози, були виявлені 62 мутації, і деякі з виділених TIL-клітин могли націлюватися на чотири з них.

Спочатку жінка пройшла стандартну хіміотерапію, а потім в її організм ввели специфічні для даних маркерів лімфоцити. Результати сканування показали, що через п'ять місяців відбулася повна регресія пухлини.

Повідомляється, що експериментальну терапію проходили і інші пацієнти, однак у більшості з них не спостерігалося ніякої позитивної динаміки. У ще двох осіб, які страждають від метастатичного раку печінки і раку товстої кишки, TIL-терапія також призвела до майже повного зникнення пухлин. Однак терапія також може привести до небезпечних для життя ускладнень.

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