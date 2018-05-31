Вчені знайшли новітнє засіб від раку

Низькі дози отрути - триоксида миш'яку - змушують відступити один з різновидів раку крові, гострий проміелоцітарний лейкоз.

Отруйну речовину, на думку вчених Північно-Західного університету в США, можна використовувати для лікування інших злоякісних захворювань, передає MedicalXpress.

Фахівці створили так звані нанобіни - частинки, які представляють собою сферичні ліпосоми, утворені ліпідним бішаром, і містять сполуки миш'яку.

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Нанобіни потрапляють в кровотік, досягають клітин пухлини, де накопичуються і вивільняють отрута, вбиваючи злоякісні клітини, але не завдаючи шкоди здоровим тканинам. При цьому дрібні кровоносні судини, що формуються навколо пухлини, сприяють накопиченню везикул, а кисле середовище новоутворення допомагає розчинити частки миш'яку, що знаходиться всередині нанобінов.

В результаті експериментів стало відомо, що везикули з миш'яком ефективно вбивають клітини раку молочної залози, яєчників і легень.

Дослідники також планують прикріпити до нанобінам специфічні молекули, щоб допомогти їм подолати гематоенцефалічний бар'єр і пристосувати їх для лікування гліобластоми.

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