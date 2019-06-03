Вчені знайшли нові причини появи раку шкіри

Фахівці американської організації Skin Cancer Foundation заявили, що на розвиток раку шкіри можуть вплинути постійні недосипання.

Як повідомляє Food.news, ключову роль відіграє гормон мелатонін, який виробляється вночі в темряві (будь-яке джерело світла сповільнює цей процес).

Вчені відзначають, щоб не порушувати секрецію мелатоніну і сон, рекомендується вкладатися спати до 11 години вечора. Звичка регулярно засиджуватися до пізньої ночі загрожує нестачею гормону і проблемами зі здоров'ям.

Відзначається, що мелатонін захищає шкіру від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Також він є потужним антиоксидантом і може "поглинати" вільні радикали краще, ніж вітаміни А чи С.

Також на ризик появи раку може вплинути куріння і вживання продуктів із пестицидами, токсичними харчовими добавками та іншими шкідливими інгредієнтами. Фахівці рекомендують їсти сезонні фрукти й овочі, уникати жирного пересмаженого м'яса і не зловживати солодощами.

Рак шкіри Vesti.RU

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