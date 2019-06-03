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/Онкологія

Вчені знайшли нові причини появи раку шкіри

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Фахівці американської організації Skin Cancer Foundation заявили, що на розвиток раку шкіри можуть вплинути постійні недосипання.

Як повідомляє Food.news, ключову роль відіграє гормон мелатонін, який виробляється вночі в темряві (будь-яке джерело світла сповільнює цей процес).

Вчені відзначають, щоб не порушувати секрецію мелатоніну і сон, рекомендується вкладатися спати до 11 години вечора. Звичка регулярно засиджуватися до пізньої ночі загрожує нестачею гормону і проблемами зі здоров'ям.

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Відзначається, що мелатонін захищає шкіру від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Також він є потужним антиоксидантом і може "поглинати" вільні радикали краще, ніж вітаміни А чи С.

Також на ризик появи раку може вплинути куріння і вживання продуктів із пестицидами, токсичними харчовими добавками та іншими шкідливими інгредієнтами. Фахівці рекомендують їсти сезонні фрукти й овочі, уникати жирного пересмаженого м'яса і не зловживати солодощами.

Рак шкіри

Рак шкіри

Vesti.RU

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Місце
США
Теги
лікування ракуяк лікувати ракраконкологія
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