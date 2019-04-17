Вчені створили "чорні ящики" раку: стало відомо про прорив у медицині

Вчені Кембриджського університету і Королівського коледжу в Лондоні знайшли спосіб визначати точну причину розвитку будь-якого онкологічного захворювання за ДНК ракових клітин.

До теперішнього часу лікарі мали лише загальні уявлення про те, які речовини є канцерогенами і можуть привести до появи раку (наприклад, азбест або вихлопні гази), передає BBC.

Фахівцям вдалося скласти каталог унікальних мутацій ДНК, за якими можна встановити, внаслідок яких зовнішніх факторів розвинулася майже будь-яка конкретна пухлина — наприклад, чи була вона викликана забрудненням повітря або контактом із пестицидами.

Перелік ракових маркерів уже прозвали "чорними ящиками" пухлини, але вчені порівнюють їх із відбитком пальця.

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"У майбутньому наш каталог дозволить лікарям точно визначати, яка саме речовина призвела до розвитку раку — а ця інформація може виявитися абсолютно безцінною, оскільки дозволить вжити заходів, щоб захистити інших людей від впливу потенційно небезпечних канцерогенів", — пояснила одна з авторів дослідження, професор Кембриджа Серена Нік-Зана.

Щоб скласти перший раковий каталог, британські біологи взяли здорові стовбурні клітини — й піддали їх впливу 79 відомих канцерогенів, а потім вивчили в кожній клітині зміни ДНК.

З'ясувалося, що щонайменше 41 із цих хімічних речовин, потенційно здатних викликати рак, нескладно впізнати за "почерком" мутацій у пухлині — він унікальний, як відбиток пальця.

"Фактично це дозволяє нам розглядати кожну пухлину як місце злочину — і, як слідчі можуть за доказам вийти на злочинців і їхніх спільників, так і ми можемо визначити, що саме несе відповідальність за розвиток пухлини", — зазначив професор Нік-Зана.

Як писав OBOZREVATEL, медики раніше назвали розширений список симптомів, які можуть вказувати на рак.

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