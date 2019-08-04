Вчені сказали, як уберегтися від раку легенів

Знизити ймовірність раку легенів можна повною відмовою від куріння і дотриманням здорової дієти.

Як передає Cancer Health, про це розповіла старший віце-президент Американського товариства по боротьбі з раком Саллі Кауела.

За її словами, від раку легенів помирає більше людей, ніж від раку грудей, кишечника або простати разом узятих.

Кауел зазначила, що рак легенів і рак грудей є провідними видами раку в усьому світі з точки зору кількості нових випадків.

"У чоловіків, які палять, ймовірність розвитку раку легенів у 23 рази вища, ніж у тих, хто не палить, а у жінок, що палять – в 13 разів вище", – зазначила Кауел.

До групи ризику потрапляють також ті, хто не курить, але знаходиться під впливом "пасивного куріння".

фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли ліки від раку останньої стадії. Препарат вже успішно пройшов випробування.

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