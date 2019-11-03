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/ Онкологія

Вчені розкрили зв'язок хропіння з раком

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1,7% чоловіків і 2,8% жінок, які страждають хропінням, мають онкологічний діагноз.

Такими виявилися результати дослідження вчених університету Аристотеля в Салоніках (Греція), передає The European Respiratory Journal.

Дослідження засноване на інформації про два десятка тисяч пацієнтів старше 18 років, які страждають обструктивним апное. У 388 з них - онкологічний діагноз.

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У той же час вчені вважають, що результати досліджень не можна вважати однозначними, оскільки достовірної інформації про зв'язок онкології і хропіння поки мало.

Вчені розкрили зв'язок хропіння з раком

Вчені розкрили зв'язок хропіння з раком

medikforum.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст, який страждає від раку, назвав перші симптоми онкології.

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лікування раку рак
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