Вчені пояснили, як чашка кави призводить до раку легенів

У США вчені знайшли зв'язок між вживанням кави і ризиком захворіти на рак легенів.

Нове дослідження показало, що вживання двох або більше чашок кави може призвести до онкологічного захворювання, пише Live Science.

Повідомляється, що вчені проаналізувала результати 17 наукових робіт, які включали дані про 1,2 мільйона людей, що проживають у США та Азії.

Дослідники виявили, у людей, що не палять і які пили дві або більше чашки кави в день, ризик розвитку раку легенів був на 41% вище, ніж у тих, хто не пив кави. Вчені відзначили, що "це дані наглядового дослідження" і поки до кінця не зрозумілий причинно-наслідковий зв'язок. Однак фахівці вважають, що згубний вплив кави на організм провокує не кофеїн, а процес обсмажування кавових зерен.

Також вчені з'ясували, що вживання кави не було пов'язано з підвищеним ризиком розвитку гліоми або колоректального раку у чоловіків і жінок.

Чашка кави

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали дві найбільш частих причини виникнення раку.

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