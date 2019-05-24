Вчені назвали заборонені продукти після 50 років

Вчені з Університету Південної Каліфорнії, США, встановили, що любителі м'яса і сиру, яким за 50 років, піддають своє здоров'я небезпеці нарівні з курцями.

І у тих, і у інших значно підвищується ризик ранньої смерті, повідомляє МедикФорум.

Дослідники виявили зв'язок між вживанням білкових продуктів у чоловіків і жінок у віці старше 50 років і погіршеннями стану здоров'я, які асоціюються з передчасною смертю.

твердий сир perekrestok.ru

Вживання великої кількості тваринного білка вдвічі збільшує ймовірність передчасної смерті в порівнянні з тими, хто ним не зловживає. Такі гастрономічні уподобання в 4 рази підвищують шанси померти від раку в цьому віці.

Дієта насичена тваринним білком негативно впливає на клітини - прискорює їх деградацію, сприяючи росту пухлин. Тому вчені рекомендують скоротити споживання цих речовин, замінивши м'ясо і сир на рибу, квасолю і сочевицю.

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