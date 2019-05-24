Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Вчені назвали заборонені продукти після 50 років

10.7тЧитати матеріал російською

Вчені з Університету Південної Каліфорнії, США, встановили, що любителі м'яса і сиру, яким за 50 років, піддають своє здоров'я небезпеці нарівні з курцями.

І у тих, і у інших значно підвищується ризик ранньої смерті, повідомляє МедикФорум.

Дослідники виявили зв'язок між вживанням білкових продуктів у чоловіків і жінок у віці старше 50 років і погіршеннями стану здоров'я, які асоціюються з передчасною смертю.

Новини
Вчені сказали, як врятуватися вином від передчасної смерті
твердий сир

твердий сир

perekrestok.ru

Вживання великої кількості тваринного білка вдвічі збільшує ймовірність передчасної смерті в порівнянні з тими, хто ним не зловживає. Такі гастрономічні уподобання в 4 рази підвищують шанси померти від раку в цьому віці.

Дієта насичена тваринним білком негативно впливає на клітини - прискорює їх деградацію, сприяючи росту пухлин. Тому вчені рекомендують скоротити споживання цих речовин, замінивши м'ясо і сир на рибу, квасолю і сочевицю.

Раніше MedOboz писав, які продукти викликають рак і як можна уникнути старіння.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
19
8
Смішно
15
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Παν μέτρον άριστον...Классика,проверенная временем...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Chesny Victor
Chesny Victor
А лучше, на хлеб обойній и воду дистилированную. Суки. охуели совсем уже.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини