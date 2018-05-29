Вчені назвали простий спосіб врятуватися від раку

Вживання полуниці може допомогти боротися з агресивними формами раку полочной залози.

До такого висновку прийшли вчені з Італії в ході досліджень на мишах, передає Science Daily.

Гризуни отримували полуничний концентрат як доповнення до основного раціону в такій кількості, як 450 грамів ягід для людини щодня.

Через 5 тижнів після початку вживання пухлини в запущених випадках зменшилися. При легких формах онкозахворювання пухлини зникали.

За словами вчених, полуниця може зменшити активність генів, відповідальних за ріст метастазів.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше був знайдений спосіб перемогти невиліковний рак мозку .