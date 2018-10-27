Вчені назвали популярний продукт проти раку

Щоденне споживання якісного оливкового масла, виробленого в Італії, є профілактикою онкологічних захворювань, зокрема раку кишківника.

До такого висновку прийшла група вчених з Італії, Франції, США та Англії після п'яти років лабораторних досліджень у клініці міста Барі.

Дослідження на замовлення Італійської асоціації дослідження раку показало, що проти пухлин ефективна олеїнова кислота, що міститься в якісній оливковій олії, пише La Repubblica.

Олеїнова кислота була і раніше відома протипухлинними властивостями, але її вплив на рак товстої кишки ніколи не вивчали детально.

Один з дослідників, професор Антоніо Москетта, назвав отримані дані "безпрецедентними".

"Ми запитали себе, чому олеїнова кислота, що міститься в італійській оливковій олії, також виробляється нашим організмом у вигляді ферменту Scd1", - пояснив Москетта.

"Природа дала нам можливість самим синтезувати олеїнову кислоту... В експериментах дослідники "вимкнули" цей фермент і виключили олеїнову кислоту з харчування. Результат - запалення тканин і початок спонтанних пухлин кишечника. Ми показали, що природа дає нам можливість синтезувати олеїнову кислоту, щоб захистити нас від раку. Створюється бар'єр, який блокує запалення клітин кишківника і запобігає раку", - додав професор.

Дослідник зазначив користь вживання оливкової олії для людей зі спадковою схильністю до раку товстої кишки або з виразковим колітом.

"Просто вживайте столову ложку оливкової олії на обід і вечерю на додаток до того, що використовується в якості приправи", - порадив він.

Більш того, дослідники з'ясували, що навіть коли існує генетична схильність, олеїнова кислота знижує ризик пухлини кишечника.

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