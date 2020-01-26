У число тривожних знаків захворювання на рак шкіри входить постійна втома, зниження апетиту, втрата ваги, а також збільшення лімфовузлів.

Перш за все, вас повинні насторожити незагойні ранки на тілі, цятки з нечіткими межами, які відрізняються за кольором від родимок і веснянок. Про це розповів завідувач відділенням пухлин м'яких тканин Московського обласного онкодиспансеру Денис Сидоров, пише rg.ru.

Вчені назвали перші ознаки найнебезпечнішого раку aboutspacejornal.net

"Перше, що потрібно зробити при таких скаргах, - звернутися за консультацією до лікаря. Він проведе діагностику - візуальний огляд шкірного покриву, дерматоскопію і, при необхідності, цитологічне дослідження. При встановленні діагнозу направить на лікування", – зазначив фахівець.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені з Великобританії знайшли спосіб дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти злоякісних пухлин, що потенційно може відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

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