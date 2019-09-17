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/ Онкологія

Вчені дізналися, як розвивається смертельний рак

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Механізм розвитку раку і поширення метастаз полягає в тому, що злоякісні клітини воліють переміщатися широкими, а не вузькими просторами в міжклітинному матриксі.

До такого висновку прийшли вчені Університету Вандербільта (США). Дослідження було опубліковане на MedicalXpress.

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В процесі розвитку раку позаклітинний матрикс стає дезорганізованим. Рак призводить до того, що в матриксі з'являються пори і канали шириною від 3 до 30 мкм. Коли одні пухлинні клітини сформують канали або мікротреки, інші ракові клітини одразу використовують їх для стрімкого поширення.

У цьому криється причина малої ефективності проти метастазування інгібіторів матриксних металопротеїназ.

Тепер вчені зможуть розробити нові методи боротьби з раком останніх стадій.

Вчені дізналися, як розвивається смертельний рак

Вчені дізналися, як розвивається смертельний рак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий найнебезпечніший продукт, який викликає рак.

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лікування раку
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