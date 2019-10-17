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/ Онкологія

Вбивці раку: лікар назвала топ овочів

1.6т Читати матеріал російською

Медики радять вживати в раціон овочі, щоб запобігти онкологічним захворюванням.

Про це розповіла лікар Тетяна Фіалкова на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що було проведено дослідження, під час якого використовували 34 сорти овочів у пробірці проти типів людських ракових клітин: раку молочної залози, мозку, нирок, легенів, підшлункової, шлунка і простати.

"Цікавими виявилися результати в плані клітин раку молочної залози: 6 овочів знизили зростання ракових клітин молочної залози майже на 50% – апельсини, солодкий перець, огірки, червоний салатний цикорій, гострий червоний перець, буряк і батат", – написала вона.

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти

24 канал

За словами Фіалкової, п'ять із них призупинили ріст ракових клітин повністю, це – кольорова капуста, проростки брюссельської капусти, зелена цибуля, цибуля-порей, часник.

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"Завдяки цим дослідженням можемо зробити висновок, що потрібно регулярно включати в раціон цілий асортимент овочів. Наприклад, редис повністю не може зупинити зростання ракових клітин підшлункової, але продемонстрував 100% ефективність у боротьбі з клітинами раку шлунка", – додала вона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені назвали перші видимі ознаки раку.

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Україна
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