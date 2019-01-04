Вбиває за секунди: знайдено революційний метод лікування раку

Знайдений новий революційний метод променевої терапії, що дозволяє значно скоротити час опромінення ракових пухлин.

Його винайшли фахівці Стенфордського університету. За їхніми словами, новий метод здатний убивати рак за секунди, передають "Подробности".

Він отримав назву фазер (PHASER), в основу якого лягла фізика високих енергій. Використання цього виду променевої терапії дозволить хворим проходити всього 2-3 сеанси променевої терапії, при цьому сам сеанс триватиме лічені секунди. Наразі при лікуванні раку пацієнти проводять під опроміненням по кілька хвилин.

Газета.ру

"Новий метод променевої терапії дозволяє не тільки скоротити час лікування, але і нівелює можливі побічні ефекти від цього виду терапії", – пояснили автори проекту.

Нова методика забезпечує дуже точну дію променя, не вбиваючи здорових клітин, що є сусідами з раковими.

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