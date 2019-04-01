Вбиває ракові клітини: вчені назвали продукт для запобігання онкології

Вчені з університету Маршалла в США прийшли до висновку, що волоські горіхи здатні вилікувати рак молочної залози.

Такі результати показало дослідження жінок з пухлинами, пише MBG food.

Жінок з пухлиною в грудях розділили на дві групи: одна їла кожен день протягом двох тижнів по 60 грам горіхів, а друга цього не робила.

З'ясувалося, що у жінок, які вживали волоські горіхи, значно сповільнилася експресія генів і зростання пухлини, а також зменшилися ризики раку.

На думку вчених, секрет такого впливу полягає в поліфенолі, який містить горіхи.

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Як писав OBOZREVATEL, вчені вибрали з тисячі харчових продуктів 100 найбільш поживних і корисних. Серед них є риба, горіхи, брокколі, абрикоси, вишня, квасоля і навіть петрушка з паприкою та перцем чилі.

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