Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Вбиває рак зсередини: вчені здійснили прорив у боротьбі з онкологією

278 Читати матеріал російською

Американські вчені розробили крихітні роботизовані системи, які можуть переміщатися всередині людського тіла та управлятися ззовні для лікування раку.

Відкриття робили дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, передає ScienceRobotic.

Мікро-роботами є мікроскопічні сфери з металевого магнію, покриті тонкими шарами золота і парілену – полімеру, стійкого до перетравлювання людським організмом.

Новини
"Є у сотень тисяч жінок!" Вчені виявили смертельну небезпеку силіконових грудей

Ілюстрація. Лікування раку

Ілюстрація. Лікування раку

Marad Medical Service

Утворюючи бульбашки (за допомогою реакцій магнію з рідинами в травному тракті) сфери можуть переміщатися в тканинах організму, доставляти ліки або проводити хірургічні втручання.

Унікальною розробку зробила можливість контролювати рух мікросфер по організму і стежити за ними в режимі реального часу.

Для перевірки роботів згодували мишам із впровадженими клітинами меланоми, яка імітувала рак товстої кишки.

Новини
Учені розвіяли міф про вплив кави на рак

Фахівці пояснили, що використання клітин меланоми дозволило ефективніше відстежувати ефект лікування за допомогою фотоакустичної комп'ютерної томографії.

Після того, як миші проковтнули чіпи, вчені стали стежити за рухом роботів за допомогою спеціальних датчиків. Коли капсули досягли ракових клітин, їх висвітлили сильним інфрачервоним світлом, який нагрів золото і привів до вивільнення препарату.

За оцінкою вчених, лікування тварин пройшло успішно, що дозволяє експертам готується до проведення подібної процедури вже на людях.

Механізм роботи роботів на мишах

Механізм роботи роботів на мишах

ScienceRobotic

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з онкологією онкологія Дослідження вчених
Місце
США
Теги
дослідження як лікувати рак лікування раку рак онкологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини