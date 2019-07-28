Вбиває рак зсередини: вчені здійснили прорив у боротьбі з онкологією

Американські вчені розробили крихітні роботизовані системи, які можуть переміщатися всередині людського тіла та управлятися ззовні для лікування раку.

Відкриття робили дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, передає ScienceRobotic.

Мікро-роботами є мікроскопічні сфери з металевого магнію, покриті тонкими шарами золота і парілену – полімеру, стійкого до перетравлювання людським організмом.

Ілюстрація. Лікування раку Marad Medical Service

Утворюючи бульбашки (за допомогою реакцій магнію з рідинами в травному тракті) сфери можуть переміщатися в тканинах організму, доставляти ліки або проводити хірургічні втручання.

Унікальною розробку зробила можливість контролювати рух мікросфер по організму і стежити за ними в режимі реального часу.

Для перевірки роботів згодували мишам із впровадженими клітинами меланоми, яка імітувала рак товстої кишки.

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Фахівці пояснили, що використання клітин меланоми дозволило ефективніше відстежувати ефект лікування за допомогою фотоакустичної комп'ютерної томографії.

Після того, як миші проковтнули чіпи, вчені стали стежити за рухом роботів за допомогою спеціальних датчиків. Коли капсули досягли ракових клітин, їх висвітлили сильним інфрачервоним світлом, який нагрів золото і привів до вивільнення препарату.

За оцінкою вчених, лікування тварин пройшло успішно, що дозволяє експертам готується до проведення подібної процедури вже на людях.

Механізм роботи роботів на мишах ScienceRobotic

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували:

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