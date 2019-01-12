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/Онкологія

Важко ковтати: вчені назвали перші симптоми раку

3.2тЧитати матеріал російською

Вчені з центру Макміллан перерахували симптоми, які можуть свідчити про рак.

Так, серед основних дослідники виділили: зміна роботи кишечника або сечового міхура, важкий кашель або хрипи, розлад шлунка або труднощі при ковтанні, повідомляє Daily Express.

Також серед ознак наводяться довго незагойні рани, незвичайна кровотеча, зміна родимок, а також ущільнення в грудях або в іншому місці.

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РСН

Відзначається, що наведені симптоми не обов'язково свідчать про онкологічне захворювання, однак є приводом для того, щоб звернутися до лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онколог пояснив, що навіть шелак і сало викликають рак.

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Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
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