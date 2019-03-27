В Японії випустили революційні ліки від раку крові, які використовують клітини імунної системи пацієнта.
Препарат Kymriah був схвалений Міністерством охорони здоров'я країни за заявкою філії великого швейцарського фармацевтичного виробника Novartis, передає NHK.
Ліки вже встигли охрестити препаратом "нового покоління", адже вони вперше застосують терапію за допомогою CAR-T-клітин.
t-human.com
Відзначається, що відібрані Т-клітини генетично "перепрограмовуються" для знищення раку власними ресурсами, після чого вони повертаються в організм хворого.
Препарат Kymriah може стати порятунком для невиліковно хворих людей, оскільки застосовується при лікуванні лейкемії і низки інших видів раку крові, від яких поки не існує ефективної терапії.
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