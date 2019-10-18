В Україні зникли ліки від раку: життя тисяч хворих під загрозою

В Україні тисячі онкохворих не можуть отримати свої ліки через зволікання в Міністерстві охорони здоров'я.

Як сказано в сюжеті ТСН, ще в липні в регіони повинні були поставити 1500 флаконів препарату "Трастузумаб". Однак станом на середину жовтня в обласних медзакладах їх все ще немає.

У МОЗ також повідомляли, що до кінця літа повинні були придбати ще 13 тисяч флаконів даного препарату, але в лікарні України вони також не надійшли.

"Нам обіцяли, що препарати надійдуть з червня. Препарату в області, на жаль, сьогодні немає", – розповів головний лікар Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим'як.

Відзначається, що тільки в Рівненській області в "Трастузумабі" потребують 60 хворих. Всього в Україні таких пацієнтів тисячі.

"На мій запит до Міністерства охорони здоров'я України надійшла відповідь, що ці препарати вже направлені. Загальна вартість ліків, які нібито закупило Міністерство охорони здоров'я і не потрапили в центр лікування онкохворих – 572 мільйони гривень (один флакон коштує 44 тисячі гривень)", – додав правозахисник Володимир Смешко.

Онкологія

У МОЗ пояснили, що вони не знали про пацієнтів, яким терміново потрібні ліки.

"Коли була зміна команди, однієї на іншу, міністра запевнили, що немає ніяких нагальних питань. Далі була зустріч з колективом – знову ніяких нагальних питань", – повідомив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов.

Раїмов розповів, нібито попередники в міністерстві їм не повідомили про ліки, що і викликало затримку. Також препарати перевіряли на термін придатності, але незабаром відправлять їх у регіону.

"Ліки є на складах в відповідній якості, відповідної кількості. Нам пообіцяли, що в найближчі тижні все буде доставлено в лікарні", – додав радник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щорічно лікарі діагностують 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал