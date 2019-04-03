В Україні може з'явитися державне страхування від раку: що відомо

В Україні з 2020 року може з'явитися державне страхування від онкологічних захворювань. Це стосуватиметься тих громадян, які перебувають у зоні ризику.

Про це на засіданні Кабінету міністрів 3 квітня повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Реалізовувати механізм страховки може Національна служба здоров'я, пише "РБК-Україна".

"Я вважаю, що з 2020 року потрібно впровадити механізм гарантування людині, якщо, не дай Бог, щось сталося, отримати необхідне фінансування на лікування. Можливо, через механізми страхування", – повідомив Гройсман.

Як відомо, найбільше випадків раку в Україні зустрічалися в східному регіоні. На 100 000 населення там припадає від 400 пацієнтів.

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Як писав OBOZREVATEL, у березні в Україні вперше успішно застосували брахітерапію для лікування раку. Ця методика лікування полягає в тому, що пацієнт сидить на кріслі, на якому відбувається впровадження джерел, що приєднуються до апарата. Такий метод лікування часто використовується в європейських країнах та на заході.

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