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/ Онкологія

"В них більше антиоксидантів": вчені знайшли спосіб захиститися від раку

6.9т Читати матеріал російською

Вчені стверджують, що поїдання комах може захистити людей від розвитку раку.

Дослідники з Університету Риму виявили, що у цвіркунах, кониках і шовкопрядах міститься у п'ять разів більше антиоксидантів, ніж в апельсиновому соці. Про це повідомляє Daily Mail.

Також випробування засвідчили, що у шовкопрядах, африканських гусеницях і гігантських цикадах цих сполук було вдвічі більше, ніж в оливковій олії.

За словами фахівців, вітаміни А, С і Е знижують утворення в організмі потенційно небезпечних вільних радикалів. Ці речовини захищають ДНК від ушкодження.

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"В них більше антиоксидантів": вчені знайшли спосіб захиститися від раку

Ілюстрація

"В них більше антиоксидантів": вчені знайшли спосіб захиститися від раку

Ілюстрація

Відомо, що пошкодження ДНК можуть викликати рак, змушуючи клітини неконтрольовано розмножуватися і утворювати пухлини.

Раніше MedOboz писав, що вчені виявили п'ять рослин, які мають протиракові властивості, особливо ефективними виявилися три види.

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Тема
здоров'я
Місце
Італія
Теги
рак комахи
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
На планете дефицит продовольствия, плюс изменения климата, вот т.н. учёные и готовят плебс к новым реалиям. Скоро заявят, что из мышей - отличный суп получается, да и вообще грызуны - источник ценного белка.
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Сало Уронили
Сало Уронили
та похер НИБИРУ летит,да ,ОБОЗ?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Сало Уронили, Сало Подняли...Верно говоришь))))
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