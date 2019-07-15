"В них більше антиоксидантів": вчені знайшли спосіб захиститися від раку

Вчені стверджують, що поїдання комах може захистити людей від розвитку раку.
Дослідники з Університету Риму виявили, що у цвіркунах, кониках і шовкопрядах міститься у п'ять разів більше антиоксидантів, ніж в апельсиновому соці. Про це повідомляє Daily Mail.
Також випробування засвідчили, що у шовкопрядах, африканських гусеницях і гігантських цикадах цих сполук було вдвічі більше, ніж в оливковій олії.
За словами фахівців, вітаміни А, С і Е знижують утворення в організмі потенційно небезпечних вільних радикалів. Ці речовини захищають ДНК від ушкодження.
Ілюстрація
Ілюстрація
Відомо, що пошкодження ДНК можуть викликати рак, змушуючи клітини неконтрольовано розмножуватися і утворювати пухлини.
Раніше MedOboz писав, що вчені виявили п'ять рослин, які мають протиракові властивості, особливо ефективними виявилися три види.
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