В Англії жінка 10 років плутала втому зі смертельною хворобою

Жителька англійського міста Мілтон-Кінс, графство Бакінгемшир, десять років приймала симптоми раку головного мозку за хронічну втому.

Про це повідомили "РИА Новости" з посиланням на таблоїд "The Sun". Мати чотирьох дітей була впевнена, що сильна втома, запаморочення і головні болі викликані стресом раннього материнства.

На її думку, всі жінки в такій ситуації відчували схожі симптоми.

В Англії жінка плутала втому зі смертельною хворобою

У липні 2015 року жінку госпіталізували через погане самопочуття – тоді їй діагностували астроцитому (пухлина головного мозку).

Після цього 32-річна британка перенесла дві операції на головному мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно привертати до них.

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