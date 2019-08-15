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/ Онкологія

В Англії жінка 10 років плутала втому зі смертельною хворобою

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Жителька англійського міста Мілтон-Кінс, графство Бакінгемшир, десять років приймала симптоми раку головного мозку за хронічну втому.

Про це повідомили "РИА Новости" з посиланням на таблоїд "The Sun". Мати чотирьох дітей була впевнена, що сильна втома, запаморочення і головні болі викликані стресом раннього материнства.

На її думку, всі жінки в такій ситуації відчували схожі симптоми.

В Англії жінка плутала втому зі смертельною хворобою

В Англії жінка плутала втому зі смертельною хворобою

У липні 2015 року жінку госпіталізували через погане самопочуття – тоді їй діагностували астроцитому (пухлина головного мозку).

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Після цього 32-річна британка перенесла дві операції на головному мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно привертати до них.

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Англія Мілтон-Кінс
Теги
онкологія рак
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