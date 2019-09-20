Українців попередили про небезпечну форму раку: як розпізнати симптоми

Підозрілі родимки і новоутворення на тілі можуть свідчити про розвиток меланоми – найагресивнішої форми раку шкіри.

Як розпізнати хворобу на ранніх стадіях і хто перебуває в групі ризику, розповів в ефірі ObozTV онкохірург Національного інституту раку Сергій Дєдков.

Як повідомив онколог, на ранній стадії захворювання пацієнтів нічого не турбує, у них нічого не болить. У цей період неспеціалісту досить складно відрізнити родимку від злоякісного утворення.

"Виявлення на ранніх стадіях є ключовим чинником лікування пацієнта. Існує "нульова стадія" захворювання, яка виявляється в самому початку розвитку меланоми. При видаленні даного утворення шанси пацієнта на одужання становлять 100%", – повідомив він.

Дєдков перерахував, хто найбільш схильний до небезпечного захворювання:

До групи ризику входять пацієнти зі світлим фототипом шкіри. Це біляві люди, люди з блакитними і сірими очима, у яких є веснянки.

Впливає генетична схильність – якщо у батьків було діагностовано меланому.

Певний зв'язок є з ультрафіолетовим випромінюванням. Люди, які зловживають соляріями, загорянням на пляжі, не користуються сонцезахисними засобами як на пляжі, так і в повсякденному житті.

Також до групи ризику входять діти, у яких було більше чотирьох випадків сонячного опіку, люди, які піддалися хімічному або тепловому опіку.

Дуже важливий момент – при травматизації родимки. Якщо пацієнт травмував, є ймовірність, що будь-яка доброякісна родимка може ставати злоякісною.

Лікар назвав характерні симптоми, при яких людям слід якомога швидше звернутися до дерматолога або онколога:

Асиметрія. Нормальна родимка має бути симетричною, якщо її умовно розділити на дві частини. Краї у підозрілої родимки не рівні, а розмиті.

Періодична кровоточивість, не пов'язана з травмуванням даного утворення.

Нерівномірність забарвлення – коли є окраплення будь-якого кольору – темні, світлі.

Динаміка – якщо з родимки почало випадати волосся, з'являтися скоринка, якщо вона починає тріскатися.

Також досить важливим у симптоматиці є "правило гидкого каченяти". У більшості випадків людина має однотипні утворення на тілі. Якщо з'являється утворення, яке має не такий діаметр, не такий окрас, явно відрізняється від інших – це привід звернутися до лікаря.

Дєдков зазначив, що в Україні популярні косметичні салони, працівники яких, не маючи медичної освіти, видаляють підозрілі родимки. При цьому неспеціаліст не може відрізнити доброякісну пухлину від злоякісної.

"У косметичних салонах часто застосовується рідкий азот, припікання, вплив високими температурами, яке в деяких випадках може спровокувати розвиток як злоякісності в даній області, так і прогресування меланоми", – попередив онколог.

"Видалення меланоми має бути радикальним. Висічення може проводити в медустанові як дерматолог, так і онколог. Скальпелем, відступаючи від краю утворення в межах двох міліметрів здорових тканин, утворення видаляється і відправляється на патоморфологічне дослідження, де під мікроскопом зможуть сказати, злоякісне це утворення або доброякісне", – пояснив він.

newsone.ua

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