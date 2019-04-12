Українців масово косить рак: у МОЗ забили на сполох

В Україні щорічно лікарі діагностують 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань.

Усього нині онкологією страждають більше мільйона українців. У зоні ризику – кожна шоста жінка і кожен четвертий чоловік, передає ТСН.

Повідомляється, що українці найбільше бояться захворіти на рак через високі ціни на лікування. Українка Вікторія розповіла, що за півтора року лікування витратила 1,7 млн гривень.

"Залишаєшся ти один на весь світ. Світ віддаляється, ти немов стоїш на краю прірви", – зазначила вона.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував ввести державне страхування онкохворих, проте це можуть дозволити собі тільки найбагатші країни світу. Так, Владислав Баргман, котрий працює хірургом в університетській клініці в США, розповів, що його родині страховий поліс обходиться у 800 доларів на місяць.

У МОЗ пояснили, що вилікувати всіх онкохворих за державні кошти не зможуть, але з наступного року буде базовий пакет, куди увійдуть найбільш поширені види пухлин. У скільки це обійдеться, поки не знають.

"Ми не можемо дати, як у ресторані – є страва, є ціна. Висічення пухлини шкіри займає 15 хвилин і 300 гривень. Рак стравоходу – коштує сотні тисяч гривень. Чим більше запущена стадія, тим дорожче лікування... Щоб знаходити пухлини на початку їхнього розвитку, для українців з групи ризику буде більше 20 безкоштовних діагностичних процедур. Призначати ці дослідження зобов'яжуть сімейних лікарів з 1 липня", – йдеться в сюжеті.

Онкологія в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість нових випадків захворювання на рак в 2018 році в світі збільшилося до 18 млн.

Східні регіони України сьогодні є лідерами за кількістю хворих на рак.

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