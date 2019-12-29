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/ Онкологія

Українців масово косить рак: медики заявили про важливе нововведення у 2020-му

4.2т
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В Україні з 2020 року Національна служба охорони здоров'я України оплатить лікарням ранню діагностику онкозахворювань, тому процедура буде безкоштовною.

За даними пресслужби відомства, для обстеження необхідно буде отримати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

"Впровадження ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів наших громадян. Саме тому інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень - мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія - визначено пріоритетними послугами та будуть безоплатними для українців", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що на це буде виділено близько одного мільярда гривень. Підставою для проведення безкоштовних інструментальних досліджень є вік пацієнта.

Діагностика онкозахворювань

Діагностика онкозахворювань

nszu.gov.ua

"Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше", – додали у відомстві.

Ендоскопія буде декількох видів: діагностична, з забором аналізу біопсії та з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять до вартості, тобто будуть безкоштовними для пацієнта.

Рак

Рак

Likar.info

За даними Національного реєстру захворювання на рак, щороку близько 140 тисяч українців дізнаються, що в них онкозахворювання. Щороку від раку помирають понад 65 тисяч громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, що регулярна фізична активність є надійним способом запобігти передчасній смерті, яка пов'язана з раком, хворобами серця та іншими причинами.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Тег
рак
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бог и природа шельмовали, эту свиномовную недострану, аминь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда эта эпидемия началась можно к гадалке не ходить,, это не случайность ,а закономерность,
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