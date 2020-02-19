Український лікар, якому діагностували рак, вирішив оперувати онкохворих безкоштовно

Хірург-гінеколог з Луцька Вадим Петровський, якого напередодні поставили страшний діагноз – рак шлунка, прийняв рішення оперувати пацієнтів з онкологією безкоштовно.

"Тиждень тому мені поставили діагноз: інфільтративне захворювання шлунка, неоплазія субкардіі ... Якщо на зрозумілій мові - рак шлунка. І життя моє розділилося відразу на дві половини ... Після гістохімічного аналізу матеріалу діагноз рак не підтвердився. Ось таке ось диво", – написав лікар у себе на сторінці в Facebook, додавши, що мова в пості не про це.

Він підкреслив, що не припинить оперувати, поки йому дозволятимуть сили і можливості. "Я не можу лікувати людей безкоштовно в силу того, що в моїй клініці 60 людей команди, яким потрібно платити зарплати, податки та інше", – написав лікар, при цьому додав, що все-таки буде безкоштовно оперувати двох пацієнтів в місяць (тих, які не можуть собі цього дозволити в силу матеріальних обставин).

"Якщо вам поставили діагноз: рак тіла матки, рак ендометрія, рак шийки матки, рак вульви, та й просто будь-гінекологічної болячки, і ви в розпачі в силу матеріального фактора, будь ласка, знайте, що кожен місяць ми беремо двох пацієнтів, яких обстежуємо і оперуємо абсолютно безкоштовно! Можливо, в майбутньому кількість таких операцій збільшиться, я не беруся зараз прогнозувати. Не судіть суворо. Поки можу так", – зазначив лікар.

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