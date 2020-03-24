Українка зворушила історією про боротьбу з раком в епіцентрі пандемії

41-річна українка Валентина Волосник поділилася своєю історією боротьби з раком і про те, як їй живеться зараз в Іспанії, де в даний час самий пік захворюваності коронавірусом COVID-19.

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"Ідеш на уколи, і боїшся вдихнути повітря", – написала Валентина у себе в пості на Facebook, додавши, що не йти не можна, оскільки неможливо перервати курс лікування.

Історія хвороби жінки затягнута на роки і досить велика: вперше їй поставили діагноз "рак піднебінної мигдалини" в 37 років.

"До хвороби мені здавалося, що у мене все життя попереду! У лікуванні я вже 4 роки. Мій рак виявився не просто агресивним, але ще і мало вивченим у всьому світі! В Україні мені не відразу поставили діагноз, а лікували від якихось вірусів, інфекцій, запалень ... Я втратила багато часу і відповідно отримала 3-ю стадію на момент постановки діагнозу! Далі було дуже важке лікування, усвідомлення того, що відбувається, хіміотерапія, опромінення! Після чого була ремісія 1,5 року, і я думала , що виграла бій. Повернулася на роботу, поринула в домашні справи, встигла закохатися. Я ж була впевнена, що перемогла! Але рак зовсім не дурень. Виявився розумнішими і хитрішими мене, і повернувся знову! Тільки тепер метастази в легенях!", – розповідає Валентина.

За її словами, в Харкові вона була першою, кому робили операцію на двох легенях одночасно. "При мені обговорювали, що практично це можна. З двох сторін рухали ребра, відключали по черзі легкі, вирізали МТС, зшивали легкі. Операція була 12 годин, але і тут я впоралася. На закінчення знову хіміотерапія, купа побічних реакцій і надія! За час лікування я встигла десь підхопити гепатит і кір ... Але і тут я не здалася. Заспокоїлась, розслабилася, здавалося, все – впоралася", – говорить жінка, додавши, що через півроку почула черговий вирок – в одній легені знову метастаз.

Після постановки чергового діагнозу Валентину попередили, що хіміотерапія їй вже не допоможе, і необхідна лише імунотерапія, яка коштує дуже дорого – від 100 тисяч гривень за курс, а потрібно мінімум сім.

Валентина Волосник Facebook

"Я почала збір коштів, хоча розуміла, що це просто нереально. Находившись в пошуку виходу з цієї ситуації, я дізналася, що в Іспанії можна безкоштовно лікуватися! Для мене це була надія... Посередники знайшлися самі собою, і їхні послуги за допомогу в оформленні документів коштували не мало грошей (зараз я розумію, що на мені відмінно заробили, адже це оформлення коштує копійки – наші люди нічим не гребують). Поки я шукала вихід в Україні, поки переліт, поки мені призначили онколога, заново всі дослідження, минув час , і, на мій жаль, нові утворення в легенях", – нарікає жінка, додавши, що в результаті лікарі запропонували їй лікування новим досліджуваним препаратом для імунотерапії.

За словами Валентини, крім ліків їй вводять вакцину проти папіломавірусу, оскільки причина її хвороби криється саме в цьому патогенні. Також жінка закликала всіх батьків щепити своїх дітей від цієї хвороби, хоч такої вакцини і немає в календарі обов'язкової вакцинації.

Експериментальний препарат, яким лікують жінку Facebook

Клінічні дослідження заплановані на два роки, але лікування вже дає позитивні результат.

"Зараз епідемія і я перебуваю в Іспанії. Якби я поїхала додому, як просив наш президент, то шанс на життя я б у себе забрала! Страшно! У чужій країні, зі своїми проблемами, та ще й епідемія. Ідеш в лікарню і зайвий раз боїшся повітря вдихнути. А йти треба, так як крапельниці пропускати не можна. Рак – не дурень, і я це точно знаю! Знаю, що у всіх зараз страх і нерозуміння того, що буде далі після цієї епідемії. Але я оптиміст і звикла до труднощів. Вірю, що буде світанок, весна, літо, інше хороше життя, і ми всі будемо щасливі, тому що живі", – підсумувала Волосник.

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