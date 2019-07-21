Учені розвіяли міф про вплив кави на рак

Схильність до вживання кави не є ні фактором ризику онкологічних захворювань, ні способом захисту від раку.

До такого висновку прийшли вчені Медичного науково-дослідного інституту QIMR Berghofer в Австралії. За їх словами, щоденне вживання кави не знижує ризик розвитку раку або смерті від нього, передає "Лента.ру".

Так, вони проаналізували дані про 46 тисяч людей, яким був діагностований рак, включаючи близько семи тисяч осіб, які померли від хвороби.

Зв'язок між кавою і раком не доведена Comments.ua

Зокрема, розглядалися пухлини молочної залози, яєчників, легенів і передміхурової залози. Було виявлено, що кава не збільшує і не зменшує захворюваність.

При цьому у науковому середовищі є роботи, що показують, що вживання кави знижує ймовірність розвитку колоректального раку, також є дані, що люди з генетичною схильністю до любові до кави частіше страждають від цього типу онкологічного захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що так званий синдром такоцубо або "синдром розбитого серця" пов'язаний з розвитком онкології.

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