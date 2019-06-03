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/Онкологія

У США винайшли нові ліки від раку

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Американські вчені після тривалих досліджень розповіли про нові ліки Olaparib, які істотно сповільнюють ріст пухлини при смертельно небезпечному раку підшлункової залози.

У більшості випадків при розвитку раку підшлункової залози пацієнти вмирають протягом півроку.

Але завдяки терапії з використанням нового лікарського препарату поширення захворювання істотно сповільнюється. Третина пацієнтів залишилися живими через два роки після початку дослідження, пише MedicalXpress.

У революційному дослідженні брали участь 3300 пацієнтів з діагнозом "рак підшлункової залози". У 250 з них були знайдені мутації гена BRCA, які підвищують ризик виникнення різних видів пухлин, включаючи рак яєчників, простати і молочної залози. Пацієнти були випадковим чином розділені на дві групи, одна з яких отримувала препарат під назвою "Олапаріб", а інша – плацебо.

Виявилося, що препарат здатний на 47% сповільнити поширення метастазів пухлини. У тих хворих, які приймали препарат, вдвічі сповільнилося поширення раку, в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо.

Дослідники зробили висновок, прийом "Олапарібу" дозволяє перетворити смертельне і стрімке захворювання в хронічне.

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