Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

У молоці та м'ясі корів знайшли загрозу смертельної хвороби

996Читати матеріал російською

Вчені з Німецького центру дослідження раку виявили в коров'ячому молоці та яловичині невідомі патогенні мікроорганізми, які можуть викликати хронічне запалення товстої кишки.

За цим запаленням стоїть високий ризик появи раку молочної залози і простати, пише видання Augsburger Allgemeine.

Вчені досліджували кров сотень європейських молочних корів і вивчили молоко і молочні продукти з супермаркетів. Медики також взяли зразки крові у здорових людей і пацієнтів з колоректальним раком.

Новини
Пригнічують рак: вчені довели ефективність трьох рослин

Результат, на їхню думку, очевидний: патогенні мікроорганізми були виявлені не тільки в продуктах тваринного походження, а й в вивчених клітинах людини. Але поки немає безумовного доказу того, що саме ці патогени – причина розвитку пухлин.

Вчені припустили, що зараження патогенними мікроорганізмами відбувається вже в перший рік життя людини, тому що імунна система однорічної дитини недостатньо міцна. Виходячи з цього, вони рекомендують годувати малюків грудним молоком до року і не радять занадто рано давати їм продукти з коров'ячого молока. А відмова від коров'ячого молока і яловичини в зрілому віці марна: інфікування патогенами вже відбулося.

Експерти відзначають, що потрібні подальші дослідження, щоб визначити, в якій мірі ці патогени впливають на ризик розвитку раку.

молоко корови

молоко корови

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Університету Тафтса з'ясували, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються в США щороку, пов'язані з нездоровим харчуванням.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Німеччина
Теги
молокораконкологіяяк лікувати раклікування ракутваринихарчуванняїжа
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петрова Инга
Петрова Инга
Oгрoмнoe cпaси6o тeм, ктo покaзaл мнe этoт прeкpаcный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁xy8p631 Пpоcтo пpойдя опpоc полyчила пoчти пoлyгодoвую зарплaтy)) Пoльзуйтеcь, пока есть возможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванова Лера
Иванова Лера
Cпacибо тeм, кто покaзaл мне cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9p73n6 Пpoстo пpойдя опрoс пoлyчилa пoчти пoлугoдoвyю зapплaтy)) Пользуйтесь, покa еcть возмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини