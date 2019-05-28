У молоці та м'ясі корів знайшли загрозу смертельної хвороби

Вчені з Німецького центру дослідження раку виявили в коров'ячому молоці та яловичині невідомі патогенні мікроорганізми, які можуть викликати хронічне запалення товстої кишки.

За цим запаленням стоїть високий ризик появи раку молочної залози і простати, пише видання Augsburger Allgemeine.

Вчені досліджували кров сотень європейських молочних корів і вивчили молоко і молочні продукти з супермаркетів. Медики також взяли зразки крові у здорових людей і пацієнтів з колоректальним раком.

Результат, на їхню думку, очевидний: патогенні мікроорганізми були виявлені не тільки в продуктах тваринного походження, а й в вивчених клітинах людини. Але поки немає безумовного доказу того, що саме ці патогени – причина розвитку пухлин.

Вчені припустили, що зараження патогенними мікроорганізмами відбувається вже в перший рік життя людини, тому що імунна система однорічної дитини недостатньо міцна. Виходячи з цього, вони рекомендують годувати малюків грудним молоком до року і не радять занадто рано давати їм продукти з коров'ячого молока. А відмова від коров'ячого молока і яловичини в зрілому віці марна: інфікування патогенами вже відбулося.

Експерти відзначають, що потрібні подальші дослідження, щоб визначити, в якій мірі ці патогени впливають на ризик розвитку раку.

молоко корови

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Університету Тафтса з'ясували, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються в США щороку, пов'язані з нездоровим харчуванням.

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