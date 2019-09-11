У молоді зафіксували зростання небезпечного виду раку

Дослідження американських онкологів показало страшну тенденцію – в останні роки неухильно зростає захворюваність на рак товстої кишки виключно серед молодих людей.

Звіт містить дані з 43 країн. На думку авторів, це "глобальний огляд захворюваності на колоректальний рак у осіб у віці від 20 до 49 років".

"Попередні роботи з цього питання стосувалися лише окремих країн або регіонів", – сказав епідеміолог Міхаель Хоффмайстер з Німецького центру дослідження раку.

На першому місці за рівнем захворюваності серед молоді – Південна Корея: щорічно цей діагноз отримують у середньому 12,9 з кожних 100 000 жителів у віці до 50 років. У Німеччині – 7,7, в індійському Ченнаї – 3,5 молодих людей на 100 000 жителів.

Лабораторія 24 канал

При цьому керівник дослідження Ребекка Сігел зазначила, що ризик розвитку раку товстої кишки у молодих людей нижче, ніж у літніх. Наприклад, у Словаччині рівень захворюваності на рак товстої кишки серед дорослих у віці 50 років і старше становить 192,5 випадки на 100 000 жителів. Країна з цими показником опинилася на першому місці. Найменша кількість випадків зафіксовано в Ченнаї – 27,5 на 100 000 жителів.

Згідно з дослідженням, протягом десяти років число випадків колоректального раку у віці до 50 років збільшилася в 19 країнах. Цікаво відзначити, що в дев'яти з цих країн рівень захворюваності у літніх людей залишався постійним або навіть знижувався. В основному це індустріальні країни з порівняно високим доходом, а саме: Австралія, Данія, Німеччина, Великобританія, Канада, Нова Зеландія, Швеція, Словенія та США.

Чому молоді люди все частіше страждають від раку товстої кишки, достеменно поки не відомо. Автори дослідження припускають, що причин може бути кілька. Зокрема, одна з них - надмірне споживання готової продукції і фаст-фуду. Друга причина, імовірно, часте лікування дітей антибіотиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

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