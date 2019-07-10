У мережі набирає обертів онко-Challenge #ІЯпройдутест

Впевнені, ви вже бачили в соціальних мережах пости на тему профілактики онкозахворювань, які починаються з хештегом #ІЯпройдутест. За підтримки відомих українських блогерів і медиків челендж по тестуванню швидко набирає обертів.

Цей онко-челендж - це якраз той випадок, коли особистий досвід перевершує теоретичні міркування. У своїх постах з хештегом # ІЯпройдутест українські блогери діляться своїми особистими історіями про те, як вперше зіткнулися з інформацією про онкологію і задумалися про те, що попередити це поширене захворювання набагато простіше, ніж лікувати. І першим кроком в їх персональній практиці попередження онкозахворювань став онлайн-тест, який запустили в медичній клініці "Добробут".

Експертна оцінка ситуації

Офіційна медична статистика говорить про онкозахворювання на сухому мовою цифр. За експертною оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 2030 року кількість онкохворих на планеті зросте на 70%. А в даний час від різних видів раку, який займає друге місце по смертоносності серед хвороб, щорічно вмирає близько 13% населення Землі.

Якщо ж говорити про Україну, то вона займає друге місце серед європейських держав за темпами поширення онкозахворювань. При цьому злоякісні новоутворення виявляють у кожного четвертого чоловіка і кожної шостої жінки в нашій країні.

"Згідно з уточненими даними національного канцер-реєстру України, в 2016 році було зареєстровано 135 тисяч нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення. Кількість померлих від раку в 2016 році - 66 067 осіб ", - констатував Кирил Бурмич, онкохірург, заступник головного лікаря Центру онкології медичної мережі "Добробут".

Час діяти

Давайте визнаємо чесно, ми практично щодня стикаємося з людьми, які страждають від онкопатологій: серед рідних і близьких, в колі друзів і знайомих. Швидше за все, у вашому оточенні теж знайдеться кілька таких осіб. І більшість з них відгукується про свою хворобу так: "Якби я знав про це раніше!".

Гірка правда полягає в тому, що рівень розвитку сучасної медицини дійсно дозволяє вчасно виявити ту чи іншу хворобу, щоб ефективно її вилікувати. Ось чому так важливо усвідомити всі ризики і діяти по превентивному сценарію.

Як це відбувається в реальності, можна дізнатися, прочитавши пости у Татусі Бо, Гаріка Корогодського або за хештегом # ІЯпройдутест

П'ять вирішальних хвилин

Онлайн-тестування, займе всього п'ять хвилин - не більше ніж ми зазвичай витрачаємо на те, щоб випити чашечку кави! Зайдіть за посиланням та переконайтеся самі.

В процесі необхідно відповісти на прості, але вирішальні питання про нюанси щоденного харчування, стан здоров'я, ваші біологічні та фізіологічні особливості, а також про ваш спосіб життя.

Мета тестування - виявити ймовірність персональної схильності до тієї чи іншої злоякісної патології, адже на підставі відповідей можуть бути виявлені вагомі причини для того, щоб запідозрити наявність хвороби.

А якщо результати тесту стануть для вас сигналом тривоги, то ви можете зробити скринінг або check-up в клініці "Добробут".

Приєднуйтесь до Челленджу, діліться своїм персональним досвідом, закликайте своїх рідних, друзів і знайомих взяти участь в ньому і будьте здорові!

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