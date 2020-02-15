У Білорусі придумали, як вилікувати хворобу Заворотнюк

Лікарі в Білорусі заявили, що знайшли новий метод лікування агресивної форми пухлини головного мозку, з якої, ймовірно, бореться актриса Анастасія Заворотнюк.

Експерти стверджують, що відкрили новий метод лікування гліобластоми за допомогою спеціального мікроскопа. При багаторазовому збільшенні з'явилася можливість видаляти гліоми, пише Мир24.

Медики відзначили, що пухлину дуже складно виявити на ранній стадії і своєчасно вилікувати. Якщо ж не видалити гліобластом, людина може загинути протягом трьох місяців.

Анастасія Заворотнюк kp.ua

Крім того, вчені створили першу в світі гідрогелеву терапевтичну систему, яка бореться з пухлиною локально. За словами лікарів, цей розчин розчиняє ракові клітини, запобігаючи повернення хвороби. Завдяки ньому вдалося продовжити життя близько 50 пацієнтів до двох років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що актриса Анастасія Заворотнюк знаходиться в дуже поганому стані.

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