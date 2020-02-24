З появою нового китайського коронавіруса COVID-19 тема раку вже не так часто обговорюється, проте від цього він не став менш небезпечним і смертоносним.

Напередодні проходили парламентські слухання на тему "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи вирішення", де обговорювали і представляли "Національну стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями до 2030 року". Однак, як повідомляє Українська правда, на заході було дуже мало парламентаріїв, та й сама міністр з головою комітету здоров'я нації покинули зал ще до закінчення зустрічі.

Отже, 1,3 мільйона українців зараз лікуються від раку. За рік діагностується 140 000 нових випадків захворювання та вмирає понад 60 000 пацієнтів, половина з яких не проживає і року після постановки діагнозу.

Однак поширеність захворювання – не єдина проблема. Не менш нагальна – життя і лікування онкохворих.

Експерти, засновник співтовариства "Онкобудні" Людмила Пухляк і голова ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко зголосилася підрахувати, скільки ж зараз витрачає онкопацієнтів на лікування та діагностику, з урахуванням "сірих" зон його платежів. "Середній" чек складався за допомогою анонімного опитування самих пацієнтів.

В опитуванні взяли участь 633 респонденти з 112 населених пунктів різних регіонів України, які проходили лікування і діагностику в 130 медичних установах. Серед них 88% тих, хто звертався в державні лікарні, 60% у віці від 30 до 50 років, 34% – від 50 до 70 років, 52% вже закінчили основне лікування і перебувають стані в ремісії, 48% лікуються зараз.

У 45% опитаних діагностований рак на 3 та 4 стадії – це дійсно багато. У 37% з них за симптомами лікарі помилково ставили інші діагнози, але не направляли на дообстеження в онкологічні установи. Ще у 36% не було симптомів.

Отже, лікування завжди починається з діагностики. Серед опитаних безкоштовну діагностику отримали тільки 2,8% (16 з 557 осіб, які зверталися в держлікарні), решта 97% самі оплачували діагностичні заходи.

Ціна раку Українська правда

При цьому 43% опитаних були направлені в приватні лабораторії та діагностичні центри, інші платили "добровільно-примусові" внески і т.д.

В середньому діагностика коштувала близько 10 тисяч гривень.

Далі – лікування.

У хірургії тільки 1% пацієнтів пройшли лікування безкоштовно. Інші платили хірургам, медсестрам, купували ліки для анестезії, реанімації та післяопераційного періоду. 53% пацієнтів відповіли, що купували не всі, а тільки деякі ліки (поліпшилося забезпечення ліками хіміотерапії). В середньому лікування обходилося в 120 тисяч гривень.

Ціна раку Українська правда

Ціна раку Українська правда

Ціна раку Українська правда

Набагато складнішою ситуація виявилася там, де потрібна інноваційна терапія - це так звана таргет- і імунотерапія, яка за підрахунками необхідна була 26% респондентів. Так, лише 5% отримали допомогу безкоштовно, 26% – частково безкоштовно. 12% опитаних зовсім були змушені відмовитися від неї через брак коштів.

Ціна раку Українська правда

Варто відзначити, що заради оплати лікування 21% пацієнтів продає майно, бере в борг, кредити, для 28% організовують публічний збір коштів, більшість також лікуються за підтримки свого оточення – сім'ї, друзів, колег і близьких.

Ціна раку Українська правда

Відомо, що серед препаратів, які необхідні, на першому місці був "Трастузумаб", який зараз закуповується за державний кошт, а на другому "Бевацизумаб" (вартість річного курсу складає близько 783 тисячі гривень, він застосовується при лікуванні раку яєчників, шийки матки, колоректального раку, раку легенів і ін.).

Ціна раку Українська правда

Ціна раку Українська правда

Але і це ще не все. Після закінчення основного лікування 40% опитаних була потрібна гормональна терапія і 47% респондентів її купували самостійно, а 31% отримували іноді від держави. При чому 38% тих, хто лікується за свій рахунок, відмовили у виписці рецепта (дає можливість отримати препарати за рахунок держави), а 12% зовсім не знали про таку можливість.

Ціна раку Українська правда

Ціна раку Українська правда

За контрольні обстеження (вартість також близько 10 тисяч гривень) 76% пацієнтів платять самостійно, 4% – отримують їх безкоштовно, а 19% оплачують частково.

Ціна раку Українська правда

Також онкопацієнтів іноді доводиться витратиться на протези, калоприймачі інші медичні інструменти.

Ціна раку Українська правда

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що австралієць виявив у себе рак шкіри завдяки додатку в смартфоні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!