Треба їсти кожен день: названо продукти, що захищають від раку

Вживання ряду продуктів може захистити організм від можливості розвитку раку.

Про це свідчать результати деяких досліджень, проведених в пошуках відповідей, передає НВ.

Чорниця – містить багато вітамінів і антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали. А останні, як відомо, лежать в основі запальних процесів в організмі. Чорниця знижує ризик виникнення раку грудей, кишечника, сечового міхура, легенів і шкіри.

Чорниця від раку pixabay

Часник – містить компоненти сірки, які здатні стимулювати імунну систему і підвищувати її здатність знищувати ракові клітини.

Брокколі – містить такі ж компоненти, що й часник. Також деякі речовини, що містяться в броколі, активно знищують стовбурові клітини.

Горіхи – мінерали здатні знищувати ракові клітини і допомагає здоровим відновлювати пошкоджені ділянки ДНК.

Горіхи від раку pixabay

Ківі – містяться поліненасичені жирні кислоти омега-3. Це найважливіша для здоров'я речовина.

Грейпфрут – в ньому досить речовини лікопіну, який успішно протидіє раку.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

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