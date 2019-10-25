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/ Онкологія

"Теж поставили цей діагноз": Москаль зізнався про онкологічну хворобу

3.7т Читати матеріал російською

Ексголова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль поборов рак.

Про це він повідомив в Facebook після запису інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою, яка також нещодавно зіткнулася зі смертельною хворобою.

"Мало хто знає, але в кінці вісімдесятих років минулого століття мені теж поставили цей страшний діагноз - рак. І чесно сказали, що жити мені залишилося лише кілька років", - написав Москаль.

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Він заявив, що тоді вивчив всю медичну літературу, перепробував всі народні методи і об'їздив всіх лікарів.

"Але через кілька років виявилося, що хвороби немає. Чи то я її таки вилікував, то чи з самого початку лікарі помилилися. Два роки були викинуті з життя, зате я перестав боятися", - додав він.

Москаль і Соколова

Москаль і Соколова

facebook.com/hennadii.moskal

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Європейського інституту онкології в Мілані виявили причину виникнення раку в людському організмі.

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Особи
Геннадій Москаль Яніна Соколова
Місце
Україна
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