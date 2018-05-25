Спрацювало: знайшовся засіб від небезпечного раку

Якщо заблокувати активність білка р38, найнебезпечніший вид раку молочної залози перестане прогресувати.

До такого висновку прийшли вчені Інституту біомедичних досліджень у Барселоні (Іспанія), передає "Лента.ру".

У дослідженні були використані миші, хворі тричі негативним раком молочної залози.

Вчені блокували активність р38 за допомогою специфічних інгібіторів у поєднанні з класичними препаратами на основі таксану, застосовуваними для хіміотерапії (паклітаксел і доцетаксел).

У результаті ДНК злоякісних клітин через дії таксанів стала більш нестабільною, в ній частіше з'являлися ушкодження, і відбувалися хромосомні перебудови. Багато з пухлинних клітин загинули, а самі новоутворення зменшилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені створили завдяки екстракту зеленого чаю наночастинки, здатні знищувати ракові клітини в легенях при підсвічуванні лазером.