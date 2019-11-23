Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Собака знайшла у хазяйки рак і врятувала їй життя

760
Читати матеріал російською

Жінка зі штату Вісконсін ( США ) вижила, поборів онкологію. Знайти пухлина в тілі їй допомогла собака.

Про це повідомляє Daily Star. Вихованка почала поводитися дивно: часто підходила до господині, обнюхувала її живіт і клала на нього ніс.

Після цього собака сховалася за шафу, згорнулася клубком і сховала носа хвостом.

Новини
Названа головна причина виникнення раку

"Її маленька мордочка була мокрою, а брови насуплені", – розповіла господиня.

Потім у жінки почалися болі в животі і вона вирішила звернутися до лікаря. Медики знайшли у пацієнтки третю стадію раку яєчників. Термінове лікування допомогло домогтися ремісії.

Через кілька місяців собака знову стала обнюхувати живіт жінки, а потім ховати ніс. Медики дізналися, то рак повернувся. Після звернення до лікарів жінка продовжила боротьбу з раком.

За словами вчених, в 97 відсотках випадків пси здатні відрізняти по запаху здорову кров від "зараженої" раком.

Собака пронюхали рак у господині

Собака пронюхали рак у господині

dailystar.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онколог розповів про небезпеку косметичних процедур, які можуть привести до раку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Катерина Луговська
Місце
США
Тег
лікування раку
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини