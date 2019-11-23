Собака знайшла у хазяйки рак і врятувала їй життя

Жінка зі штату Вісконсін ( США ) вижила, поборів онкологію. Знайти пухлина в тілі їй допомогла собака.

Про це повідомляє Daily Star. Вихованка почала поводитися дивно: часто підходила до господині, обнюхувала її живіт і клала на нього ніс.

Після цього собака сховалася за шафу, згорнулася клубком і сховала носа хвостом.

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"Її маленька мордочка була мокрою, а брови насуплені", – розповіла господиня.

Потім у жінки почалися болі в животі і вона вирішила звернутися до лікаря. Медики знайшли у пацієнтки третю стадію раку яєчників. Термінове лікування допомогло домогтися ремісії.

Через кілька місяців собака знову стала обнюхувати живіт жінки, а потім ховати ніс. Медики дізналися, то рак повернувся. Після звернення до лікарів жінка продовжила боротьбу з раком.

За словами вчених, в 97 відсотках випадків пси здатні відрізняти по запаху здорову кров від "зараженої" раком.

Собака пронюхали рак у господині dailystar.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онколог розповів про небезпеку косметичних процедур, які можуть привести до раку.

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