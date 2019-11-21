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/ Онкологія

Схід – справа тонка... Там навіть рак лікують по-іншому

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"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью"

Допис під цим заголовком читають мільйони і поширюють сотні тисяч людей на всіх інтернет-ресурсах. На жаль, ця інформація не лише смішна, а ще і смертельно небезпечна, бо вводить в оману.

Ось кілька цитат та їх аналіз:

"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится в течении нескольких дней с помощью голодания"

По-любому. Саме тому існує Арабська Медична асоціація проти раку. А ось статистика смертей від раку в Саудівській Аравії. По іншим країнам інформація теж відкрита. Тисячі смертей щороку. Звідки автор брав свої дані? З казок Шехерезади?

"Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии"

Якщо професори алжирського університету скажуть, що автор ідіот, це буде неспростованою істиною? І взагалі ніяких подібних робіт ніхто не бачив. Ну і врешті, чому попри "фантастичні наукові відкриття" в Алжирі продовжують тисячами вмирати від рака? Ось статистика.

"Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла"

А якшо з вас вийшов чорний кал нєєстєствєнним путьом, значить харош читати хєрню в інтернеті. Головне – щоб чорний кал раптом не "зашол в чєловєка".

"Врачи из мусульманских стран были крайне удивлены, когда слышали о статистике заболеваемости раком в Украине и смертности по этой причине, так как эта болезнь редко встречается на востоке, а если встречается, то легко лечится"

Ну да, ну да. Ще більше вони обалдєлі коли прочитали останній абзац. Бо в реальному світі, темп росту ракових захворювань на Близькому Сході перевищує світові показники.

"Голодание – вот рецепт профилактики и лечения рака"

Голодання – рецепт. Прекрасний оксиморон, який лише підкреслює брєд написаного. Дійсно, обмеження вживаних калорій може бути корисним у лікуванні деяких пухлин. Зверніть увагу на слова "можливо" і "деяких пухлин". А головне – голодування не лікує саме по собі, а лише підсилює дію хіміо- та радіотерапії. Голодуюча людина з нелікованим раком помре голодною від раку. Ось і вся магія.

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Схід – справа тонка... Там навіть рак лікують по-іншому

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"Доктор Стивен Мак использовал солнечную энергию, чтобы вылечить своих пациентов от болезни, он верит в естественное исцеление в организме от болезней"

Єдиний лікар Стівен Мак, який гуглиться в інтернеті в контексті онкології, працює в США в спеціалізованому інституті. Жодної вказаної херні він ніколи не писав і не казав. Може автор має на увазі когось іншого? Свого сусіда Стьопу Макогона, з трудами якого ми ше не знайомі? Чи це просто уявний друг-вчений?

"По словам доктора Герберта Шелтона, который делал исследования по этому вопросу…"

Замість довгої цитати, розкажу вам секрет про цього нетрадиційного голодо-цілителя. Він відкрив власну лєчєбніцу, заморив до смерті кілька хворих, програв всі суди. А потім здох напівпаралізований, бо власне лікування йому чогось не помогло. Туда йому і дорога. Інформація сія з таємного джерела під назвою вікіпедія.

В дописі ще дуже багато маячні, але найкраще її підсумовує ця цитата:

"Киви: крошечный, но могучий".

Хотілось би сказати те саме про інтелект автора. Але, уви, він просто крошечний.

Будь ласка, якщо у вас проблеми зі здоров’ям, а тим паче рак, лікуйтесь в дипломованих спеціалістів, а не за допомогою придуркуватих публікацій, написаних дебілами.

Люди добрі! Поширте цей допис. Може це врятує когось від непоправної шкоди.

Наприкінці, хочу авторитетно висловити свою лікарську позицію:

Краще мати рак мозку, ніж мозок рака.

P.S. Бітте-шон, перейдіть на цей допис і зробіть скаргу на "неправдиві новини". Хай Цукерберг блюде чистоту свого дітища.

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Автор
МедГоблін МедГоблін
Тема
здоров'я
Теги
шахраї рак
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