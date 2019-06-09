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/Онкологія

Секс вбиває рак: вчені відзвітували про грандіозне відкриття

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Живі організми почали розмножуватися статевим шляхом, оскільки секс допомагає боротися з раком.

До такого висновку після ряду досліджень прийшла група вчених з Університету Монпельє у Франції, пише Naked Science.

За версією біологів, у багатоклітинних організмах існують ракові клітини-"обманщики", які адаптувалися до безстатевого розмноження. Вони можуть переходити від одного організму до іншого, а викликані ними пухлини називаються трансмісивними.

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Секс вбиває рак

Секс вбиває рак

Дніпро Час

Секс же, вважають вчені, еволюціонував для того, щоб знизити ризик розвитку такого типу онкологічних захворювань.

"Поширеність статевого розмноження може починатися з першою появою трансмісивного раку у перших безстатевих багатоклітинних організмів", – резюмували біологи.

Раніше OBOZREVATEL писав про 11 головних симптомів раку, які не можна ігнорувати.

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