Що онкохворі приховують від своїх лікарів: дослідження

Вчені з Університету Техасу встановили, що третина хворих на рак в США використовують додаткову або альтернативну медицину. Хворі вживають трав'яні добавки, канабіс, займаються медитацією, також включають спеціальні дієти, однак, не говорять про це своєму лікарю.

Хворі використовують додаткове лікування на свій розсуд, не порадившись з медиками, повідомляє dailymail.

29% онкохворих приховують факт самолікування: або вони самі не хотіли говорити, або лікарі не питали. Повинна бути політика, яка вимагатиме обговорення подібних питань, стверджує доктор медичних наук Ніна Сенфорд.

Сьогодні не існує додаткових ліків при лікуванні раку. Але фахівці можуть рекомендувати методи, що поліпшують психічне здоров'я або полегшують біль.

Спеціальні дієти і добавки можуть нашкодити пацієнту, тому їх застосування потрібно обговорювати з лікарем. При навчанні онкологи не вивчають додаткове або альтернативне лікування, так як це не входить до стандартів медичної допомоги онкохворим.

Потрібно з'ясувати, чому додаткове лікування допомагає хворим на рак відчувати себе краще, каже Сенфорд. Відкрите обговорення хвороби і довіра лікарю є важливими для ефективного лікування цієї патології.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!