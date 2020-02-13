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/ Онкологія

"Ще поборемося!" "Червень" розповів про лікування раку: свіже фото комбата

1.7т
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Заступник командира УДА, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт, у якого виявили неоперабельну пухлину, пройшов першу хіміотерапію.

Інформацію про стан бійця розмістив командувач Української добровольчої армії, ексглава "Правого сектора" Дмитро Ярош на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Вітаю, провідник! Пройшов першу хімію, переношу терпимо. Сьогодні вперше за місяць самостійно поїв, а головне зміг трохи попити, шлунок вперше пропустив. Вірю, що ще поборемося! Спасибі всім і вам за підтримку!" – процитував Ярош Гергерта.

Facebook/Дмитро Ярош

Facebook/Дмитро Ярош

Андрій Гергерт

Як писав OBOZREVATEL раніше, пухлина, яку виявили у Андрія "Червня" Гергерта, виявилася неоперабельною. Тепер бійцеві належить пройти жорстку хіміотерапію.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Андрій Гергерт Дмитро Ярош
Місце
Україна
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Ну это нормально))))) И каждому воздастся по делам его.
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Ку Алексей
Ку Алексей
назиздел значит вытиран, денежек захотел и на жалость давит
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